Триває розширена евакуація родин із дітьми з двох громад у Харківській області

В першу чергу евакуюватимуть з Куп’янського напрямку родини з дітьми.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

З 23 січня з 8 населених пунктів Великобурлуцької та Кіндрашівської громад 141 дитина з родинами виїхали у безпечні місця.

З трьох сіл Великобурлуцької тергромади евакуювали 82 дитини з сім’ями. 59 вивезли з сіл Кіндрашівської громади. З визначених населених пунктів підлягають евакуації ще 126 неповнолітніх з родинами, – зазначив Синєгубов.

«Окупант щодня завдає ударів. Ризики для безпеки цивільних є надвисокими! Закликаємо жителів не нехтувати безпекою та зберегти власне життя та життя дітей! Кожен евакуйований отримує повний супровід та підтримку. Розгорнуті місця для тимчасового проживання. Міжнародні партнери, зокрема ООН допомагають матеріально», – наголосив начальник Харківської ОВА.

Для переселенців Харківська ОВА спільно з партнерами запустила в роботу Вовчанський, Липецький, Курилівський, Куп’янський, Кіндрашівський хаби в Харкові. Тут можна отримати продуктові та гігієнічні набори, медичну допомогу, матеріальну підтримку, безплатні юридичні консультації.

Нагадаємо, на Харківщині діє «гаряча лінія» з питань евакуації: 0-800-33-92-91. Звертайтесь за цим номером телефону, вас проконсультують і забезпечать супровід на всіх етапах.

Агентство Телевидения Новости