Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:12
Просмотров: 76

Пограбував непритомного пенсіонера: харківʼянин отримав сім років за ґратами

Пограбував непритомного пенсіонера: харківʼянин отримав сім років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним раніше вже неодноразово судимого 38-річного чоловіка в закінченому замаху на грабіж, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що у жовтні 2024 року на зупинці громадського транспорту по вул. Гвардійців-Широнінців у Харкові фігурант побачив літнього чоловіка, який лежав на землі у непритомному стані.

Розуміючи, що поблизу немає людей, харківʼянин підійшов до нього, забрав з сумки телефон та побіг.

Проте далеко втекти грабіжнику не вдалось: його наздогнали небайдужі перехожі.

Потерпілий розповів, що того дня він вийшов з тролейбуса. Йому раптово стало погано та він втратив свідомість. Чоловік пояснив, що у 2022 році отримав контузію після російського удару по Північній Салтівці, тому доволі часто має погане самопочуття.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. На вирок він очікував, перебуваючи під вартою.

Обвинувальний вирок винесено Київським районним судом Харкова. За цей злочин фігуранту призначили покарання у виді 6 років 8 місяців позбавлення волі.

До цього вироку суд приєднав невідбуту частину покарання за попереднім вироком — зловмисник був покараний за ч. 1 ст. 309КК України. Врахувавши це, суд призначив остаточне покарання у виді 7 років увʼязнення.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 