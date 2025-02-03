Пограбував непритомного пенсіонера: харківʼянин отримав сім років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним раніше вже неодноразово судимого 38-річного чоловіка в закінченому замаху на грабіж, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що у жовтні 2024 року на зупинці громадського транспорту по вул. Гвардійців-Широнінців у Харкові фігурант побачив літнього чоловіка, який лежав на землі у непритомному стані.

Розуміючи, що поблизу немає людей, харківʼянин підійшов до нього, забрав з сумки телефон та побіг.

Проте далеко втекти грабіжнику не вдалось: його наздогнали небайдужі перехожі.

Потерпілий розповів, що того дня він вийшов з тролейбуса. Йому раптово стало погано та він втратив свідомість. Чоловік пояснив, що у 2022 році отримав контузію після російського удару по Північній Салтівці, тому доволі часто має погане самопочуття.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. На вирок він очікував, перебуваючи під вартою.

Обвинувальний вирок винесено Київським районним судом Харкова. За цей злочин фігуранту призначили покарання у виді 6 років 8 місяців позбавлення волі.

До цього вироку суд приєднав невідбуту частину покарання за попереднім вироком — зловмисник був покараний за ч. 1 ст. 309КК України. Врахувавши це, суд призначив остаточне покарання у виді 7 років увʼязнення.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Агентство Телевидения Новости