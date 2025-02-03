Втік з Харківщини до рф та поширює фейки про війну в Україні: пропагандисту повідомлено про підозру

Співробітники Служби безпеки зібрали докази протиправної діяльності пропагандиста з Харківщини, який втік до росії та здійснює пропагандистську діяльність, спрямовану на виправдовування агресії рф проти України.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Мова про 46-річного мешканця міста Куп’янськ, який під час тимчасової окупації частини регіону публічно підтримав агресивну війну проти України.

За даними слідства, чоловік регулярно публікує власні антиукраїнські дописи у місцевому проросійському чаті в мережі Телеграм.

На цьому ресурсі пропагандист розповсюджує дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні, вихваляє кремлівський режим та виправдовує повномасштабне вторгнення рф.

Зокрема, у своїх дописах чоловік радів «прильотам» по Львову, закликав наносити удари по «Новій Пошті», а також безпідставно звинувачував українських військових у мародерстві.

Встановлено, що незадовго до деокупації регіону зловмисник викрав авто комунального підприємства та виїхав на територію рф, де продовжує займатись пропагандистською діяльністю.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила наявність публічних закликів до злочинних дій.

Зловмиснику заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (поширення матеріалів, у яких містяться виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости