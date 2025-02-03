Окупанти стали частіше страчувати бійців ЗСУ – ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з кінця серпня минулого року зафіксувала 79 випадків страт росіянами захоплених у полон українських військових у 24 інцидентах.

Їхня кількість різко зросла, повідомляє Кореспондент із посиланням на місію.

Зазначається, що були проаналізовані опубліковані українськими та російськими джерелами відео- та фотоматеріали, на яких було зафіксовано страти або тіла загиблих у 24 окремих інцидентах. Також працівники місії провели детальні інтерв’ю зі свідками.

«Географічний та хронологічний аналіз свідчить про те, що страти відбувалися в районах наступальних операцій російських збройних сил. Вказані зібрані дані оцінено як достовірні», – зазначили у Місії.

У цьому контексті в ООН підкреслили, що «ці інциденти не виникли на порожньому місці».

«Офіційні особи в російській федерації відкрито закликали до жорстокого поводження та навіть страт полонених українських військовослужбовців. У поєднанні із законами, які дають широкі підстави для звільнення від відповідальності, такі заяви можуть заохочувати протиправну поведінку або підбурювати до неї», – зауважила голова Місії Даніель Белль.

Також зазначається, що місія нібито зафіксувала торік один випадок страти українськими військовими «пораненого і недієздатного» російського солдата.

У місії наголосили, що міжнародне гуманітарне право категорично забороняє віддавати накази не брати полонених, погрожувати цим противнику або керуватися цим під час бойових дій.

На інформацію місії ООН вже відреагував очільник МЗС Андрій Сибіга.

«Це може бути одна з найбільших кампаній умисного вбивства військовополонених у сучасній історії. Ці звірства вимагають термінових міжнародних дій», – написав він у соцмережі Х.

Агентство Телевидения Новости