Службова недбалість коштувала державі майже 70 мільйонів гривень: викрито колишнього посадовця підприємства Держагентства резерву

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, за роки своєї роботи начальник дільниці зберігання державної організації на Богодухівщині, що належить до сфери управління Державного агентства резерву України, не догледів низку порушень на підприємстві.

Так, у 2014 році під час продовження відпуску з резервуара бензину представниками військової частини Міністерства оборони виявлено його псування та невідповідність вимогам діючих державних стандартів якості. Як стало відомо, до резервуару потрапили дизельні фракції. Через несумлінне ставлення до посадових обовʼязків начальник дільниці не проконтролював стан бензину. Через його недбалість державі спричинено збитків державі на суму понад 11 млн гривень.

Крім того, під час проведення ревізії в цій державній організації інспектором Держаудитслужби за період з 2011 по 2019 роки виявлено масштабну нестачу матеріальних цінностей. Мова йшла про відсутність понад 550 тонн бензину, майже 5000 тонн дизельного палива та більше ніж 276 тонн моторної оливи. Начальник дільниці цю відсутність «не помітив». Він був зобовʼязаний контролювати кількість, проте неналежним чином вів облік та формально подавав звіти про рух та використання нафтопродуктів. Експертизою встановлено, що держава втратила майже 59 млн гривень.

Фігурант вже не працює у цій державній організації. Правоохоронці викрили його та повідомили про підозру.

Агентство Телевидения Новости