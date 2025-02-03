Петропавлівка, Піщане та Загризове: де саме сьогодні точилися бої на Харківщині

Оперативна інформація станом на 16:00 3.02.2025 щодо російського вторгнення.

Від початку доби відбулося 53 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Баранівка та Бочкове.

На Куп’янському напрямку противник сім разів проводив штурми позицій оборонців України у районах Петропавлівки, Піщаного та Загризового. Українські захисники відбили шість ворожих атак, ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія двічі атакувала поблизу Тернів. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Сіверському напрямку авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Сіверськ та Закітне.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили одну спробу окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру.

Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, противник атакував дев’ять разів неподалік населених пунктів Кримське, Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка та Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 14 атак, 11 боєзіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Олександрівки, скинувши три КАБ.

В Курській області українські оборонці відбили п’ять атак загарбників. Також, противник завдав 26 авіаційних ударів, скинувши при цьому 37 КАБ, здійснив 89 артилерійських обстрілів.

Агентство Телевидения Новости