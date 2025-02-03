Українцям необхідно актуалізувати дані медичних декларацій

Українцям потрібно верифікувати дані в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) до 1 березня 2025 року.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Раніше Кабінет Міністрів України встановив строк завершення цього процесу на 1 лютого, але, з огляду на необхідність надання додаткового часу, терміни було подовжено.

Протягом цього періоду кожен пацієнт має актуалізувати свої дані, звернувшись до податкової служби за ідентифікаційним кодом (за потреби) та до сімейного лікаря для внесення відповідної інформації в ЕСОЗ. З 1 березня 2025 року громадяни, які не проведуть верифікацію, втратять доступ до гарантованих державою медичних послуг.

Необхідність провести верифікацію стосується:

дітей віком до 18 років, які мають отримати ідентифікаційний код платника податків і внести дані в декларацію;дітей, які досягли 14, 16 та 18 років і отримали ID-картку;осіб, які змінили особисті дані (змінили прізвище або номер телефону, отримали новий паспорт тощо).

Агентство Телевидения Новости