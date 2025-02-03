Підробляли парфуми та косметику відомих брендів на Харківщині: викрито злочинців

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили організовану групу осіб, які налагодили на території Харківської, Київської та Полтавської областей незаконне виробництво парфумерної та косметичної продукції всесвітньо відомих торгових марок.

Про це повідомляє БЕБ.

В ході досудового розслідування також встановлено, що підроблену продукцію продавали через вебсайти та точки роздрібної торгівлі. Доставляли фальсифікат за допомогою сервісу поштових перевезень.

Детективи встановили факти порушень прав інтелектуальної власності, внаслідок чого міжнародним компаніям було заподіяно матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Правоохоронці провели тестові закупівлі зразків такої продукції та дослідження, які підтвердили, що парфуми та косметика є підробками, мають низьку якість, маркування та упакування продукції не відповідають стандартам компаній.

В результаті 11 обшуків на території міст Полтава та Харків у складських приміщеннях, за місцями здійснення незаконної діяльності, а також за місцем проживання причетних осіб детективи вилучили понад 10 тис. одиниць готової продукції – парфумів, та близько 30 тонн товарно-матеріальних цінностей: інгредієнтів сумнівної якості, пластикових тар з хімічними елементами, флаконів тощо.

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