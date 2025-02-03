Окупанти скинули авіабомбу на Куп’янськ: поранено чоловіка

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 3 лютого близько 15:50 збройні сили рф завдали авіаційний удар по місту Купʼянськ.

Отримав поранення 71-річний чоловік. Пошкоджень зазнали житлові будинки.

Попередньо встановлено, що російська армія застосувала ФАБ-250.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости