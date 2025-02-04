На Харківщині та ще семи областях застосовано аварійні відключення електроенергії

Через масовані ракетно-дронові атаки, внаслідок яких було пошкоджено об’єкти генерації та передачі електроенергії, у восьми областях України, зокрема на Харківщині, запроваджені аварійні відключення.

Про це повідомляє АТ «Харківобленерго».

Обмеження електропостачання діють у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) та Черкаській (частково) областях.

Енергетики закликають споживачів максимально зменшити використання електроприладів у пікові години – з 7:00 до 22:00, а також не вмикати потужні пристрої одночасно.

Ситуація в енергосистемі залишається напруженою та може змінюватися. Жителів просять стежити за офіційними повідомленнями своїх операторів системи розподілу.

Агентство Телевидения Новости