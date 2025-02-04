На Харківщині та ще семи областях застосовано аварійні відключення електроенергії
Через масовані ракетно-дронові атаки, внаслідок яких було пошкоджено об’єкти генерації та передачі електроенергії, у восьми областях України, зокрема на Харківщині, запроваджені аварійні відключення.
Про це повідомляє АТ «Харківобленерго».
Обмеження електропостачання діють у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) та Черкаській (частково) областях.
Енергетики закликають споживачів максимально зменшити використання електроприладів у пікові години – з 7:00 до 22:00, а також не вмикати потужні пристрої одночасно.
Ситуація в енергосистемі залишається напруженою та може змінюватися. Жителів просять стежити за офіційними повідомленнями своїх операторів системи розподілу.