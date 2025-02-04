13 тисяч доларів за звільнення від армії: затримано командира взводу охорони ТЦК у Харкові

У Харкові викрили командира взводу охорони одного з РТЦК, який за хабар у 13 тисяч доларів обіцяв допомогти військовозобов’язаному отримати статус непридатного до служби. Крім того, за 4 тисячі гривень він продавав «ліві» повістки. Підозрюваного затримано під час отримання неправомірної вигоди, йому загрожує відповідальність за хабарництво.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Командиру взводу охорони одного з РТЦК та СП м. Харків інкримінують одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданого йому службового становища, яка поєднана з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Встановлено, що підозрюваний був уповноважений проводити перевірку військово-облікового документа в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років та вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним.

Замість виконання службових обов’язків старший лейтенант запропонував військовозобов’язаному за хабар у 13 000 доларів «вирішити питання» про його непридатність до служби та виключення з військового обліку. Поки тривав цей процес, підозрюваний також продавав фальшиві повістки за 4 000 гривень.

Затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України під час отримання неправової грошової вигоди. Підозрюваному обрано запобіжний захід тримання під вартою, з альтернативою внесення застави у сумі 242 тис. грн.

Агентство Телевидения Новости