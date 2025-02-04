На Харківщину суне циклон з боку росії: водіїв попереджають про небезпеку
Циклон з боку росії рухається на Харківщину. Уже в середу зранку снігопад зачепить прикордонні райони, а протягом дня пошириться на всю область. За прогнозами, опади будуть помірними, але мінусова температура сприятиме утворенню снігового покриву.
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Водіїв закликають бути уважними на дорогах, обирати безпечну швидкість і не заважати роботі спецтехніки.
«Підрядні організації Служби відновлення у Харківській області до погіршення погоди вже повністю готові – проїзд дорогами державного значення буде забезпечено», – йдеться в повідомленні.