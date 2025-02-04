У Харкові відправили за ґрати колаборанта, який керував у селі на Ізюмщині під час окупації

Жителя Харківщини засудили до шести років ув’язнення за колабораційну діяльність. Під час окупації села Бабенкове він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та бойовиками «лнр», обійнявши посаду так званого «старости». Після звільнення села українськими військовими колаборанта викрили та взяли під варту.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що під час окупації села Бабенкове Бригадирівського старостинського округу Ізюмського району місцевий мешканець добровільно пішов на співпрацю з представниками рф та бойовиками так званої «лнр», які зайняли населений пункт. Колаборант обійняв посаду «старосты» цього села.

«Посадовець» забезпечив отримання та роздачу гуманітарної допомоги від окупаційної влади місцевим мешканцям, про що складались відповідні «акти-прийому передачі». Крім того, за участю представників держави-агресора він організував проросійські культурно-масові заходи.

Після деокупації ЗСУ Ізюмщини правоохоронці викрили колаборанта. На вирок він очікував, перебуваючи під вартою.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 28-річного чоловіка у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та органах, що надають публічні послуги, строком на 10 років.

У судовому засіданні фігурант свою вину не визнав, пояснивши, що, на його думку, «нічого поганого для України не зробив». Обвинувальний вирок винесено Дзержинським районним судом Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости