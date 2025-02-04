Був «директором» окупаційного лісгоспу на Харківщині: чоловік отримав 5 років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури та Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області суд визнав винним 36-річного чоловіка у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, органах влади, місцевого самоврядування та підприємствах, установах, організаціях, створених органами влади та місцевого самоврядування, строком на пʼятнадцять років.

Прокурори довели, що під час окупації місті Купʼянськ фігурант добровільно співпрацював з ворогом. На той момент він обіймав українську посаду завідувача одного із секторів державного підприємства «Куп’янське лісове господарство».

Навесні 2022 року чоловік погодився стати «головним інженером» на цьому підприємстві, проте вже за російськими правилами.

У червні за сумлінну роботу окупанти «підвищили» колаборанта та запропонували йому стати «в.о. директора», на що той погодився.

Аби догодити новій «владі», фігурант організовував роботу та підбирав кадри для роботи у незаконно створеному органі.

Після деокупації українськими військовими м. Купʼянськ він переїхав до Харкова, де планував «загубитись» в обласному центрі. Проте вже на початку жовтня 2022 року правоохоронці затримали чоловіка. На вирок він очікував, перебуваючи під вартою.

Обвинувальний вирок винесено Новомосковським районним судом Дніпропетровської області.

Нині триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости