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Ранкова пожежа на Харківщині: через необережність під час куріння загинув чоловік
У Лозівському районі на пожежі загинув чоловік.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
4 лютого о 7:26 рятувальники ДСНС загасили пожежу у приватній оселі в селі Острівщина Близнюківської громади, котра виникла через необережність під час куріння.
В осередку пожежі вони виявили тіло загиблого чоловіка 1956 р.н. В будинку горіли домашні речі та меблі на площі 60 м кв.
Вогонь вдалось оперативно приборкати, зазначили рятувальники.