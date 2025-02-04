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Ранкова пожежа на Харківщині: через необережність під час куріння загинув чоловік

Ранкова пожежа на Харківщині: через необережність під час куріння загинув чоловік

У Лозівському районі на пожежі загинув чоловік.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

4 лютого о 7:26 рятувальники ДСНС загасили пожежу у приватній оселі в селі Острівщина Близнюківської громади, котра виникла через необережність під час куріння.

В осередку пожежі вони виявили тіло загиблого чоловіка 1956 р.н. В будинку горіли домашні речі та меблі на площі 60 м кв.

Вогонь вдалось оперативно приборкати, зазначили рятувальники.

Агентство Телевидения Новости

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