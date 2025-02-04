Окупанти вдарили по Ізюму ракетою 9М723 з ОТРК «Іскандер-М» (фото)

Прокурори документують наслідки російської ракетної атаки по Ізюму – 5 людей загинули, понад 30 поранені, серед них троє дітей.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 лютого близько 11:35 збройні сили рф завдали ракетний удар по центру м. Ізюм. Ракета влучила в адміністративну будівлю.

Загинули 5 людей ще 39 отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед поранених троє дітей: 6-річний хлопчик та дві дівчинки віком 14 і 16 років.

Пошкоджено низку адмінбудівель, житлові будинки, автомобілі.

За попередніми даними, війська рф вдарили по Ізюму ракетою 9М723 з ОТРК «Іскандер-М».

Пошуково-рятувальна операція завершена. Наразі прокурор та слідчі поліції проводять необхідні першочергові слідчі дії, спрямовані на документування обставин вчинення злочину та збору доказів збройної агресії рф.

Агентство Телевидения Новости