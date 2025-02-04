Пошуково-рятувальна операція в Ізюмі завершена: до медиків звернулося більш ніж 40 людей
Пошуково-рятувальна операція в Ізюмі завершена.
За інформацією рятувальників, наразі під завалами людей немає, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу пошкоджено 170 квартир — вибиті вікна.
«Оперативно зашиваємо вікна, двері, а також проводимо обхід квартир і будинків. Профільні служби вже розпочали ліквідацію наслідків», – наголосив Синєгубов.
Більше ніж 40 осіб звернулися за медичною допомогою, 24 людини госпіталізовано, троє з них у важкому стані.
За словами Синєгубова, серед постраждалих хлопчик 6 років і дівчина 16 років, вони в середньому стані.