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Спиляв новорічних ялинок на 53 тисячі гривень: у Харкові чоловіку повідомили про підозру у незаконній порубці лісу

Спиляв новорічних ялинок на 53 тисячі гривень: у Харкові чоловіку повідомили про підозру у незаконній порубці лісу

Правоохоронці відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області викрили чоловіка, який здійснював незаконну порубку дерев на території Основ’янського району.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські провели низку слідчих дій і розшукових заходів та задокументували протиправну діяльність 42-річного місцевого жителя, який організував схему незаконної вирубки лісових насаджень. Встановлено, що фігурант раніше був засуджений за аналогічні злочини.

Не маючи на те передбачених законодавством дозволів, він здійснював вирубку в лісозахисній смузі, спилюючи новорічні дерева породи «Сосна звичайна». Своїми діями він завдав державі збитків на суму понад 53 000 гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 246 (незаконна порубка дерев у лісах, що заподіяло істотну шкоду, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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