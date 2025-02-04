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До 55 зросла кількість постраждалих в Ізюмі внаслідок російської атаки, – ОВА

До 55 зросла кількість постраждалих в Ізюмі внаслідок російської атаки, – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста Ізюм зросла до 55 людей.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Серед них хлопець 6 років, дівчата 14 та 16 років. Дівчина 14 років у важкому стані. Хлопчик та 16-річна дівчина в середньому, – зазначив Синєгубов.

Внаслідок ракетного удару, попередньо тип «Іскандер», загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік та дві жінки і один чоловік — їх дані встановлюють.

Частково зруйновано адміністративну будівлю Ізюмської міської ради, пошкоджено адміністративну будівлю та скління вікон 3 житлових багатоквартирних будинків.

Більшість постраждалих – працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ.

Агентство Телевидения Новости

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