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Жителі Санторіні залишають острів через небезпеку землетрусу

Жителі Санторіні залишають острів через небезпеку землетрусу

На знаменитий грецький туристичний острів Санторіні обрушилася серія землетрусів. Понад 6000 жителів покинули острів за останні дні.

Як пише Судово-юридична газета, про це повідомляє CNN.

Також 4 лютого ще сотні людей чекали на пором, щоб вирушити до Афін.

Як відомо, за останні три дні в Егейському морі, між Санторіні та прилеглими островами Аморгос та Іос, було зафіксовано близько 550 підземних поштовхів магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера.

За оцінками грецької Організації з планування та захисту від землетрусів (OASP), інтенсивна сейсмічна активність може тривати ще багато днів, якщо не тижнів.

Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс закликав жителів зберігати спокій, оскільки влада має справу з «дуже інтенсивним геологічним явищем».

Було оголошено про додаткових 15 рейсів із Санторіні до Афін, щоб допомогти жителям дістатися до безпечного місця. Школи на острові залишатимуться зачиненими до п’ятниці, 7 лютого, а жителям рекомендують уникати великих зібрань у приміщеннях.

Агентство Телевидения Новости

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