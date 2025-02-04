Жителі Санторіні залишають острів через небезпеку землетрусу

На знаменитий грецький туристичний острів Санторіні обрушилася серія землетрусів. Понад 6000 жителів покинули острів за останні дні.

Як пише Судово-юридична газета, про це повідомляє CNN.

Також 4 лютого ще сотні людей чекали на пором, щоб вирушити до Афін.

Як відомо, за останні три дні в Егейському морі, між Санторіні та прилеглими островами Аморгос та Іос, було зафіксовано близько 550 підземних поштовхів магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера.

За оцінками грецької Організації з планування та захисту від землетрусів (OASP), інтенсивна сейсмічна активність може тривати ще багато днів, якщо не тижнів.

Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс закликав жителів зберігати спокій, оскільки влада має справу з «дуже інтенсивним геологічним явищем».

Було оголошено про додаткових 15 рейсів із Санторіні до Афін, щоб допомогти жителям дістатися до безпечного місця. Школи на острові залишатимуться зачиненими до п’ятниці, 7 лютого, а жителям рекомендують уникати великих зібрань у приміщеннях.

Агентство Телевидения Новости