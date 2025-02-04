Шість атак окупантів на Харківщині відбили ЗСУ з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 4.02.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом від початку доби відбулося 54 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку сьогодні російські окупанти намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська, наші захисники відбили атаку росіян. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди та Слатине.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів активно йшов на позиції підрозділів ЗСУ у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова, на даний час два боєзіткнення тривають.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців поблизу Ямполівки та Діброви. Наразі точиться бій.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника в районах Часового Яру та Ступочок, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити підрозділи оборони із займаних позицій в районах Торецька та Щербинівки, де Сили оборони відбили шість штурмів російських підрозділів, наразі триває одне боєзіткнення.

З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 22 спроби потіснити ЗСУ із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Котлиного, Удачного, Успенівки, Андріївки та Дачного. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 17 атак противника. Втрати ворога уточнюються.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили дві атаки окупаційної армії в районах Розливу та Зеленівки.

Агентство Телевидения Новости