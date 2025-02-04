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У Харкові поліція втихомирила розбишаку: ображав та лупцював свого літнього батька

У Харкові поліція втихомирила розбишаку: ображав та лупцював свого літнього батька

Зловмисник погрожував 80-річному батьку фізичною розправою, ображав його  та згодом побив.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські сектору протидії домашньому насильству Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області з’ясували всі обставини порушення, зібрали матеріали для відкриття кримінального провадження та винесли 48-річному кривднику терміновий заборонний припис.

3 лютого працівники дізнання повідомили порушнику про підозру у вчиненні кримінального проступку за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Агентство Телевидения Новости

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