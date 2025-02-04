Відлупцював власну матір: у Харкові поліція повідомила чоловіку про підозру

Інцидент стався 23 грудня 2024 року. До поліції надійшов виклик від 62-річної жінки, яка повідомила, що син б’є її, погрожує та висловлюється нецензурною лайкою.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

На місце події оперативно прибули працівники сектору протидії домашньому насильству. Поліцейські почули крики про допомогу з квартири, але двері були зачинені. На вимогу відчинити, жодної реакції не було. Поліцейські викликали рятувальників та медиків. За допомогою спеціального обладнання рятувальники відчинили двері.

У квартирі правоохоронці виявили 23-річного чоловіка, який повалив жінку на підлогу та бив її. Поліцейські припинили насильство, а жінку передали медикам.

Зловмисник поводився агресивно та, ймовірно, перебував у стані наркотичного сп’яніння. Поліцейські викликали спеціалізовану медичну бригаду, яка доставила його до медичного закладу. Встановлено, що він перебуває на обліку та проходить лікування.

3 лютого йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція закликає не замовчувати випадки домашнього насильства та своєчасно звертатися за допомогою. Правоохоронці реагують на всі виклики, щоб притягнути винних до відповідальності та надати потерпілим необхідну підтримку.

Агентство Телевидения Новости