Росіяни вдарили по центру Ізюма балістичною ракетою: загинули мирні жителі

Пошукова рятувальна операція в центрі Ізюма тривала кілька годин. Квартира пані Галини поряд з адмінбудівлею, у яку влучила ракета. Жінка й досі не може оговтатись – у квартирі вибиті вікна, а від вибуху заклинило двері, тож вона ледь вибралась на вулицю.

Галина Загородніх, жителька Ізюма

Я закричала: «Боже, що це було?» Озирнулася – вся зала в пилюці. Дивлюся в інший бік – дверей немає, вони лежать просто на ліжку. Вікна вибиті, нічого не залишилося. Я, звісно, була в шоці, налякалася. Бігала по хаті, не знала, що робити. Спробувала вийти через центральні двері, але мене наче заклинило. Думаю: чи мене хтось не пускає? Раз, два, три – намагаюся відчинити, але металеві двері впали просто на мої, закрили їх, і я не могла вибратися. Ледве вискочила на вулицю.

Російська ракета вдарила по центру Ізюма близько опівдня, коли на вулиці велелюдно. У цій частині міста зосереджені соціальні та сервісні служби.

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

Це виключно терор, це центральна будівля міської ради, хоча вона і не експлуатувалася, однак все одно тут, знову ж таки, велика кількість людей. Удар, відповідно, було завдано, тобто балістикою вдень. Повітряна тривога лунала, однак час прильоту досить незначний, тому у людей фактично у наших цивільних людей не було часу там прийти в укриття. Ну і, власне кажучи, тут жодного військового об’єкта немає.

Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури

За даними об’єктивного контролю, виходячи зі швидкості польоту ракети, в наявності розвід БпЛА під назвою суперкам над містом Ізюм та уламків ракет, які були знайдені на місці події, попередньо встановлено, що для удару росіяни використали балістичну ракету Іскандер-М. В момент влучання була ввімкнена повітряна тривога, але з моменту ідентифікації на радіолокаційних системах цієї ракети й до моменту влучання пройшло менше однієї хвилини.

На місці влучання працюють прокурори та слідчі – фіксують наслідки воєнного злочину. Справу розслідують за статтею – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.





Агентство Телевидения Новости