На Харківщині попрощалися з штурмовиком зі Златополя

На війні з окупантами загинув старший солдат Олексій Горєлков, уродженець міста Златопіль Харківської області.

Про це повідомили у Златопільській міській раді.

Олексій Горєлков народився 21 квітня 1981 року. 10 вересня 2024 року був призваний на військову службу першим відділом Лозівського РТЦК та СП Харківської області. Служив на посаді оператора-вогнеметника 1 штурмової групи 3 штурмової роти 3 штурмового загону.

Загинув захисник 25 січня 2025 року в бою, зазнавши несумісних із життям поранень.

Агентство Телевидения Новости