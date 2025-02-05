Дронова атака на Харків та авіаційні атаки на область: ситуація на Харківщині за добу

Протягом доби окупанти застосували для ударів по Харкову та області дрони, КАБи та ракету «Іскандер-М». Є загиблі та десятки постраждалих.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атака дронів на Харків 5 лютого

Близько 2:36 у Харкові внаслідок влучання БпЛА «Герань-2» у Салтівському районі горів дах нежитлової будівлі – пам’ятки архітектури. Постраждав 49-річний чоловік.

Одночасно в Основ’янському районі внаслідок влучання БпЛА «Герань-2» горів дах нежитлової будівлі. Також пошкоджено скління вікон семи корпусів навчального закладу.

Обстріли Харківської області 4 лютого

17:00 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, між с. Баранівка та с. Уди влучання трьох КАБів на відкритій території. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила.

12:20 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Влучання FPV-дрону поблизу будинку.

11:36 Ізюмський р-н, Ізюмська ТГ, м. Ізюм. Внаслідок удару Іскандер-М частково зруйновано адміністративну будівлю міської ради, пошкоджено адміністративну будівлю та скління вікон 3-ох житлових багатоквартирних будинків. Загинуло 5 осіб, 55 поранені. Троє перебувають у важкому стані.

11:20 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Лиман, за межами населеного пункту стався обстріл FPV-дроном, внаслідок чого постраждав 32-річний чоловік.

11:15 Чугуївський р-н, Зміївська ТГ, поруч із с. Черемушне, в полі виявлено БпЛА невідомого типу. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень не надходила.

Евакуація на Харківщині

У результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 26 людей, зокрема троє дітей.

Агентство Телевидения Новости