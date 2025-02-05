Росіяни завдали авіаударів по трьох населених пунктах на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 лютого. Розпочалася 1078 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 85 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 76 авіаційних ударів, зокрема, залучив дві ракети та скинув 124 КАБи. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч триста обстрілів, з них 81 – з реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2711 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Уди, Слатине, Козача Лопань, Костянтинівка, Костянтинопіль, Вільне Поле, Бурлацьке, Андріївка, Удачне, Гуляйполе, Новопіль, Оріхів та Херсон.

На Харківському напрямку ворог один раз штурмував позиції ЗСУ в районі Вовчанська.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки, Лозової та в напрямку Новоосинового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося сім атак окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости