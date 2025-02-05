Армія рф вдарила по Україні двома «Іскандерами» та запустила 104 безпілотники: як відпрацювала ППО

У ніч на 5 лютого, починаючи з 20:00 4 лютого, росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області та застосували 104 ударні БпЛА Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних Силах.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 57 «шахедів» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

42 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок атаки постраждали Київщина, Кіровоградщина, Сумщина, Харківщина та Донеччина.

Агентство Телевидения Новости