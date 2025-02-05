На дорогах Харківщини прибирають сніг 85 одиниць техніки

Внаслідок погіршення погодних умов в Харківській області та снігопаду, дорожні служби регіону працюють в посиленому режимі.

Про це повідомляє ХОВА.

Наразі на дорогах державного значення працюють 49 комбінованих дорожніх машин та 20 навантажувачів. Впродовж дня очищено понад 250 кілометрів автошляхів. В ході робіт використали більш як 475 тон піщано-соляної суміші.

На автомобільних дорогах місцевого значення працює 16 одиниць спецтехніки. Дорожники застосували понад 153 тонни піщано-соляної суміші.

Агентство Телевидения Новости