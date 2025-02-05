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Призначено нового заступника міського голови Харкова

Призначено нового заступника міського голови Харкова

Депутати Харківської міської ради затвердили Юрія Шпарагу на посаді заступника міського голови з питань доступності, ветеранської політики та внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 5 лютого, на позачерговій сесії міської ради.

Як було зазначено, це сприятиме підвищенню рівня соціального захисту різних верств населення. Зокрема, рішення посилить підтримку ветеранів та їхніх родин, а також внутрішньо переміщених осіб, допоможе їхній інтеграції в життя міста тощо.

Агентство Телевидения Новости

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