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Призначено нового заступника міського голови Харкова
Депутати Харківської міської ради затвердили Юрія Шпарагу на посаді заступника міського голови з питань доступності, ветеранської політики та внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє пресслужба міськради.
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 5 лютого, на позачерговій сесії міської ради.
Як було зазначено, це сприятиме підвищенню рівня соціального захисту різних верств населення. Зокрема, рішення посилить підтримку ветеранів та їхніх родин, а також внутрішньо переміщених осіб, допоможе їхній інтеграції в життя міста тощо.