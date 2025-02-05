Підпалював релейні шафи Укрзалізниці у Харкові: судитимуть чоловіка

За даними слідства, фігурант пошкоджував у Харкові релейні шафи систем сигналізації, централізації й блокування, які забезпечують роботу автоматики й слугують для безпеки залізничного руху.

Перед цим він купляв на АЗС розчин для розпалювання багаття, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Фігурант ломом зламував металеві двері релейних шаф, обливав електротехнічне обладнання залізниці вказаною рідиною і підпалював.

Чоловік робив фото і відео наслідків та надсилав представнику російської спецслужби через месенджер. Вказані диверсії необхідні ворогу для того, щоб зупинити постачання техніки та боєприпасів для Сил оборони на харківському напрямку.

Встановлено, що фігурант нещодавно приїхав до Харкова та проживав у своєї нареченої. До цього він мешкав в Одесі, а ще раніше у Львові. Крім того, нині чоловік притягається до кримінальної відповідальності в Одесі за збут наркотичних засобів та вже відбував покарання за замах на умисне вбивство та грабіж.

Російська спецслужба залучила його до диверсій через оголошення на сайті з пошуку роботи, на яке фігурант свідомо відгукнувся. За один підпал чоловік отримував близько 9 тис. гривень.

У червні 2024 року правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України під час підпалу чергової релейної шафи Укрзалізниці на території Харкова. Його було взято під варту без права внесення застави.

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного громадянина за фактом диверсії, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 КК України).

Обвинуваченого судитимуть в Індустріальному районному суді Харкова. Йому загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости