ЗСУ відбили дев’ять атак окупантів на Харківщині з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 5.02.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом від початку доби відбулося 50 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку сьогодні російські окупанти двічі намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у напрямку Козачої Лопані, наші захисники відбили одну атаку росіян, ще один бій триває.

На Куп’янському напрямку противник сім разів активно йшов на позиції підрозділів ЗСУ у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка, на даний час два боєзіткнення тривають.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Колодязів та Торського. Наразі точиться два бої.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів атакував позиції захисників України у напрямках Сіверська та Верхньокам’янського, шість атак вже відбито, точаться два бої.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника в районах Часового Яру та Ступочок, ще одне боєзіткнення триває дотепер. КАБом противник завдав авіаудару по Ступочкам.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити ЗСУ із займаних позицій в районах Торецька та Щербинівки, де Сили оборони відбили чотири штурми російських підрозділів. Під авіаударами опинилися Клебан-Бик та Катеринівка.

З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 12 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили вісім атак. Втрати ворога уточнюються. Бої тривають.

Агентство Телевидения Новости