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У результаті обміну з полону повернулися 11 захисників з Харківщини

У результаті обміну з полону повернулися 11 захисників з Харківщини

Відбувся 61-й обмін військовополоненими. До України повернули 150 захисників, з них 11, які проживають у Харківській області.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

З ворожого полону вдалося повернути п’ять військовослужбовців із Харкова, одного – із Золочева, одного – із Куп’янська, ще двох – з Куп’янського району та двох – з Чугуївського району.

«Президент України Володимир Зеленський, команда Офісу Президента, Центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими докладають максимум зусиль, щоб повернути всіх наших людей. Вітаємо з поверненням додому! Дякуємо за вашу службу! Слава Україні!», – зазначив Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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