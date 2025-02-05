Харків отримає фінансування на закупівлю 30 електробусів

Харківська міська рада сьогодні, 5 лютого, затвердила Угоду про передачу коштів позики, укладену з Міністерством фінансів України та Міністерством розвитку громад та територій України.

Відповідне рішення було ухвалене на позачерговій сесії міської ради, повідомляє пресслужба.

Документ передбачає залучення позикових коштів для придбання електробусів відповідно до фінансової угоди «Міський громадський транспорт України II» між Україною та Європейським інвестиційним банком.

У рамках реалізації субпроєкту «Оновлення рухомого складу міста Харкова» заплановане придбання 30 електробусів. Загальний обсяг позики становитиме до 15 млн євро, а строк погашення – до 22 років, включно з пільговим періодом до п’яти років.

Міський голова Ігор Терехов наголосив, що міська влада підходить до вибору виробника електробусів з особливою увагою.

«Ми детально вивчили всі пропозиції та проаналізували досвід країн Європи, Азії тощо. Нам важливо зрозуміти, які електробуси зможуть ефективно працювати в наших погодних умовах, який у них має бути заряд, а також на які маршрути вони мають вийти. Ми уважно обираємо постачальників, звертаючи увагу не лише на ціну транспорту, а й на вартість сервісного обслуговування та інші аспекти. Це надзвичайно важливий і виважений крок, і ми маємо стати першими в Україні, хто його зробить», – зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости