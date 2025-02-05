На Харківщині викрито схему незаконного збуту підакцизних товарів

Правоохоронці провели обшуки у Харкові та області, вилучивши значну кількість контрафактного алкоголю та тютюнових виробів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області. Слідчі та оперативники здійснюють розслідування за фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизної продукції без акцизних марок або з підробленими марками. 31 січня за ухвалами суду проведено 18 обшуків у торгівельних точках, де зберігали та реалізовували фальсифіковану продукцію. Вилучено 996 літрів алкогольних напоїв, понад 200 електронних сигарет, майже 1300 пачок цигарок, упаковки тютюну для кальянів, 53 пакети тютюну та інше.

Триває накладення арешту на вилучене майно та його експертиза.Поліція нагадує про відповідальність за незаконний збут підакцизних товарів та закликає повідомляти про подібні факти на спецлінію «102».

Агентство Телевидения Новости