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Вулицю Серпову у Шевченківському районі Харкова перейменували на вулицю Спецпідрозділу Кракен
Вулицю Серпову, яка знаходиться в Шевченківському районі, перейменували на вулицю Спецпідрозділу Кракен.
Про це повідомляє пресслужба міськради.
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 5 лютого, на позачерговій сесії Харківської міської ради.
Крім того, депутати проголосували за виключення з Реєстру назв урбанонімів міста Харкова топонімів «Сокільники» та «Помірки», оскільки в Єдиному адресному реєстрі міста відсутні дані про типи цих топонімів, їхню протяжність тощо.