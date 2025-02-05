Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:44
Просмотров: 71

Вулицю Серпову у Шевченківському районі Харкова перейменували на вулицю Спецпідрозділу Кракен

Вулицю Серпову у Шевченківському районі Харкова перейменували на вулицю Спецпідрозділу Кракен

Вулицю Серпову, яка знаходиться в Шевченківському районі, перейменували на вулицю Спецпідрозділу Кракен.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 5 лютого, на позачерговій сесії Харківської міської ради.

Крім того, депутати проголосували за виключення з Реєстру назв урбанонімів міста Харкова топонімів «Сокільники» та «Помірки», оскільки в Єдиному адресному реєстрі міста відсутні дані про типи цих топонімів, їхню протяжність тощо.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 