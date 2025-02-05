Вулицю Серпову у Шевченківському районі Харкова перейменували на вулицю Спецпідрозділу Кракен

Вулицю Серпову, яка знаходиться в Шевченківському районі, перейменували на вулицю Спецпідрозділу Кракен.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 5 лютого, на позачерговій сесії Харківської міської ради.

Крім того, депутати проголосували за виключення з Реєстру назв урбанонімів міста Харкова топонімів «Сокільники» та «Помірки», оскільки в Єдиному адресному реєстрі міста відсутні дані про типи цих топонімів, їхню протяжність тощо.

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