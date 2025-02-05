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05.02.2025 23:21
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З полону повернувся нацгвардієць із Золочівської громади Павло Гребінник

З полону повернувся нацгвардієць із Золочівської громади Павло Гребінник

До України повернувся житель селища Золочів Харківської області Павло Гребінник. Нацгвардійця повернули з російського полону під час обміну військовополоненими, що відбувся 5 лютого – сьогодні додому повернулися 150 українських військовослужбовців.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

У лютому 2022 року Павло Гребінник разом із побратимами в лавах Національної гвардії брав участь у боях на Луганському напрямку. Там він потрапив у полон разом з іншим військовослужбовцем із Золочева – Іваном Первухіним.

Після звільнення Павло повертається додому. Його батько, Геннадій Гребінник, з початку повномасштабного вторгнення продовжує службу в Збройних Силах України.

Обмін відбувся за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Наразі тривають зусилля щодо звільнення інших військовослужбовців, зокрема Івана Первухіна та ще одинадцяти полонених із Золочівщини.

Агентство Телевидения Новости

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