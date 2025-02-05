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05.02.2025 23:38
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Окупанти вдарили по ринку в Київському районі Харкова: горять торгові павільйони

Окупанти вдарили по ринку в Київському районі Харкова: горять торгові павільйони

5 січня близько 23:20 у Харкові пролунав вибух. Зафіксоване влучання ударного БпЛА в Київському районі міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«За уточненою інформацією, удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою», – уточнив Терехов.

Внаслідок удару сталося загоряння торгівельних павільйонів. Інформація про постраждалих не надходила.

Агентство Телевидения Новости

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