05.02.2025 23:38
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Окупанти вдарили по ринку в Київському районі Харкова: горять торгові павільйони
5 січня близько 23:20 у Харкові пролунав вибух. Зафіксоване влучання ударного БпЛА в Київському районі міста.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«За уточненою інформацією, удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою», – уточнив Терехов.
Внаслідок удару сталося загоряння торгівельних павільйонів. Інформація про постраждалих не надходила.