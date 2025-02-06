Пошкоджено десятки павільйонів: наслідки удару БпЛА «Герань» по ринку в Харкові

У Харкові о 23:30 5 січня та о 1:00 6 січня відбулося влучання БпЛА «Герань 2» у двох районах Харкова, а саме у Новобаварському та Київському районах.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«У Київському районі найсуттєвіші руйнування, там БпЛА влучив дах найбільшого ринку Харкова. Внаслідок вибуху було пошкоджено десятки торгівельних павільйонів. Травмованих на місці події немає, також поранень не отримали охоронці, які були на місці події», – розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

О 1:00 у Новобаварському районі зафіксоване влучання по території інфраструктурного транспортного підприємства. Без постраждалих.

За фактами цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за частиною першою ст. 438 Кримінального кодексу України.

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