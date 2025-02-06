На війні з окупантами загинув військовий з Харківщини

Головний сержант Віталій Дігтяренко загинув 9 січня 2025 року в районі населеного пункту Веселе Харківського району Харківської області під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності та суверенітету України від збройної агресії російської федерації.

Про це повідомили в Люботинській міській раді

Віталій Дігтяренко захищав Україну у найгарячіших точках із березня 2016 року. Брав участь у бойових діях в зоні проведення антитерористичної операції, куди пішов добровольцем.

Захисникові було 51 рік.

Агентство Телевидения Новости