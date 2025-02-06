Двоє людей постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харкову та області. Постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Харкова та Харківського району

6 лютого близько 1:00 у Новобаварському районі Харкова внаслідок падіння уламків БпЛА «Герань» пошкоджено контактні лінії електромережі.

О 23:30 5 лютого в Київському районі Харкова внаслідок падіння уламків БпЛА «Герань» пошкоджено близько 100 торгівельних павільйонів ринку. Без постраждалих.

Близько 15:30 5 лютого в селі Борщова Харківського району БпЛА влучив у землю в лісі на відкритій території.

Обстріли Куп’янського району 5 лютого

19:00, Куп’янськ: внаслідок скиду з дрона вибухового пристрою на автомобіль постраждав 57-річний волонтер. Госпіталізований до медичної установи.

11:00, Куп’янськ: внаслідок обстрілу постраждав 43-річний чоловік.

У результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 15 людей.

Агентство Телевидения Новости