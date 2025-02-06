Сили оборони відбили 12 атак окупантів на Харківському та Куп’янському напрямках

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 лютого. Розпочалася 1079 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 90 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 134 КАБи. Крім цього, здійснив понад 5800 обстрілів, з них 107 – з реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень 2293 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Галаганівка, Ступочки, Клебан-Бик, Катеринівка, Дружба, Улакли, Покровськ, Сергіївка, Новопавлівка, Андріївка, Комар, Розлив, Бурлацьке, Багатир, Новопіль, Гуляйполе, Єгорівка, Білогір’я.

На Харківському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки противника в районах Вовчанська та Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів та Торського.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости