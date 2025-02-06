Правоохоронці показали наслідки нічної атаки дронів на Харків

5 лютого близько 23:25 російський безпілотник вдарив по Київському району Харкова. Влучання зафіксовано по території найбільшого ринку у місті. Пошкоджено щонайменше 100 торгівельних павільйонів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

6 лютого о 1:05 російський безпілотник атакував обʼєкт транспортної інфраструктури у Новобаварському районі. Також пошкоджено скління у готелі неподалік місця влучання.

Встановлено, що для ударів по Харкову російська армія застосувала БпЛА «Герань-2».

За процесуального керівництва Київської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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