Росіяни запустили по Україні дві ракети «Іскандер» та 77 БпЛА: в яких областях працювала ППО

У ніч на 6 лютого, починаючи з 19:00 5 лютого, противник атакував Україну 77 ударним БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово та двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області рф.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 56 «шахедів» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

18 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Дніпропетровщина.

Агентство Телевидения Новости