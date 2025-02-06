На Харківщині та ще в семи областях застосовують аварійні відключення світла

Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях вранці вимушено були застосовані аварійні відключення.

Про це повідомили в Укренерго.

«Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 6 лютого, станом на 9:00, його рівень був на 1,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу», – йдеться в повідомленні.

Енергетики нагадують про необхідність ощадливого споживання та просять обмежити користування потужними електроприладами з 7:00 до 20:00.

Агентство Телевидения Новости