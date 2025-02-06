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У Харкові затримали агентку рф, яка влаштувала теракт біля будинку ветерана ЗСУ

У Харкові затримали агентку рф, яка влаштувала теракт біля будинку ветерана ЗСУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Харкові агентку спецслужб рф, яка вчинила теракт у місті наприкінці січня цього року. Жінка допомогла окупантам підірвати вибухівку біля приватного будинку ветерана ЗСУ.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Як розповіли в СБУ, для конспірації агентка носила перуки, а після теракту намагалася знищити весь одяг, в якому вона була під час підготовки вибуху. Контррозвідка СБУ «по гарячих слідах» затримала терористку в її квартирі.

За даними слідства, 38-річну місцеву безробітну російські спецслужби дистанційно завербували після її антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах.

Далі агентка отримала від свого російського куратора інструкцію: забрати зі схрону саморобний вибуховий пристрій та закласти його у закопаній автомобільній шині поблизу будинку військового. Крім того, вона встановила напроти його подвір’я замаскований мобільний телефон. Через віддалений доступ до цього гаджета ворог відстежував пересування жертви і дистанційно активував СВП.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, де вона листувалась зі своїм російським куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до тяжких наслідків).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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