ТОП-10 актуальних вакансій на Харківщині: хто потрібен і скільки платять

Станом на 6 лютого, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1890 вакансій.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Десять професій з найвищими зарплатами:

Головний юрисконсульт – 80 410 грн.Начальник цеху – 40 000 грн.Друкар-тиснильник – 30 000 грн.Інженер зі стандартизації – 26 200 грн.Фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості – 23 900 грн.Поліцейський поліції особливого призначення – 22 000 грн.Кухар – 20 000 грн.Завідувач сектору – 19 500 грн.Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції – 18 000 грн.Плавильник металу та сплавів – 16 000 грн.

З питань зайнятості можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

Агентство Телевидения Новости