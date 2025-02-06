Зарізав свого двоюрідного брата та отримав 13 років за ґратами: у Харкові засуджено чоловіка
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 32-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).
Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Прокурори довели вину раніше судимого громадянина Азербайджану, який зарізав свого родича. Встановлено, що 5 вересня 2020 року обвинувачений зустрівся з потерпілим, щоб вирішити суперечку – під час виїзду з парковки двоюрідний брат фігуранта зачепив його автомобіль.
Також на цій зустрічі були присутні інші члени родини та їхні друзі. Втім, присутність інших осіб не допомогла мирно розійтись – конфлікт переріс у бійку, у ході якої обвинувачений вдарив ножем, який мав при собі, потерпілого в грудну клітину. Від отриманих поранень той помер у лікарні.
Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав, заявив, що хтось з присутніх бризнув йому в обличчя з перцевого балончика. При собі нібито ножа не мав і свідки його оговорюють, а хто саме поранив потерпілого, сказати не може.
Попри невизнання чоловіком вини, прокурори надали достатньо доказів для винесення обвинувального вироку Основ’янським районним судом Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.