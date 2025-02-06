У Харкові відновлюють пошкоджені обстрілами багатоповерхівки на Салтівці

На Північній Салтівці триває відновлення житлових багатоповерхівок, які були пошкоджені внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Зокрема, на вул. Соборності України фахівці демонтують пошкоджені конструкції одного з підʼїздів житлового будинку, який зазнав прямих влучань ворожої артилерії на початку війни.

Після демонтажу там почнуться роботи з відновлення, зокрема, відбудова внутрішніх та зовнішніх стін, плит перекриття, монтаж скління, ремонт вхідних груп, комунікацій тощо.

Як зазначили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, в будинку буде повністю відремонтовано та утеплено 4 тис. кв. м фасаду, а також відновлено понад 1,1 тис. кв. м покрівлі.

Агентство Телевидения Новости