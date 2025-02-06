У Харкові патрульні виявили водійку з підробленими документами

5 лютого зранку, близько 10-ї години, на вулиці Різдвяній патрульні зупинили кермувальницю автомобіля Hyundai, яка здійснила зупинку в зоні дії дорожнього знаку 3.34 «Зупинка заборонена».

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Жінка надала для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що дане посвідчення з вказаним номером та серією відсутнє у наявних базах даних.

Незабаром кермувальниця зізналася, що придбала підроблений документ через Інтернет за 12 500 гривень та отримала його лише кілька днів тому.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні нагадують, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости